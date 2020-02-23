В РПЦ назвали неофициальный гимн России

23.02.2020, 19:30, Новости дня

Песня времен Великой Отечественной войны «Священная война» является «неофициальным гимном России», считает первый заместитель главы Cинодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

«Музыка и слова «Священной войны», исполненные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у миллионов людей подлинный катарсис», – приводит его слова РИА «Новости».

Если под звуки официального гимна каждый житель обязан встать по закону, то неофициальный порождает «такие чувства, когда мы не встать просто не можем», подчеркнул Щипков.

По его словам, тема Победы и независимости РФ – одно из фундаментальных оснований нашей «гражданской религии».

«И разговор об армии как общественном институте предполагает обращение именно к этой, сакральной стороне русского гражданского самосознания», – добавил Щипков.

Текст песни «Священная война», написанный советским поэтом Василием Лебедевым-Кумачом, был опубликован через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, в газетах «Известия» и «Красная звезда». Музыку написал Александр Александров.



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