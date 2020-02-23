Российские тюнеры показали доработанный Porsche Macan

23.02.2020, 19:21, Разное

Российским тюнерам из TopCar Design удалось усовершенствовать премиальный немецкий кроссовер Porsche Macan. Фотографиями транспортного средства они поделились на просторах интернета.
Стоит отметить, что в результате доработок машина выглядит действительно более мощной. Прежде всего, специалисты переделали внешний вид автомобиля — силовая установка и подвеска остались прежними. Выделяются карбоновые декоративные вставки на передних колесных арках вместе с широким обвесом, визуально увеличивающим ширину транспортного средства. Модель оснащена 22-дюймовыми колёсными дисками. Уникальность сборки состоит в том, что она практически не нуждается в незаводских креплениях, а также очень проста в монтаже.

К слову, специалисты из TopCar Design ранее создали тюнинг-кит и для дорестайлинговой версии Porsche Macan. Полный комплект обойдется покупателю примерно в 525 000 рублей. При добавлении вышеназванных новшеств в карбоновом исполнении цена повысится почти до 835 000 рублей.



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