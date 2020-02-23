Дети Анны Банщиковой устроили дома творческую мастерскую

23.02.2020, 19:21, Разное

Дети Анны Банщковой организовали дома творческую мастерскую. Актриса показала, чем занимаются ее наследники, пока она работает.

У Анны Банщиковой и ее супруга Всеволода Шаханова растет трое детей: старший сын Михаил, которому уже 13 лет, десятилетний Александр и двухлетняя Мария. На странице в Instagram Анна Банщикова опубликовала фото, где ее дети занимаются рисованием. Пока известная мама из-за насыщенного графика не бывает дома, ее ребята увлеклись творческой работой. Они взяли краски, большие листы бумаги и стали рисовать.

Анна Банщикова старается уделять наследникам много внимания. В свободное от работы время она разговаривает с детьми, спрашивает о прошедшем дне, интересуется их жизнью. Актриса любит обнять дочку и сыновей, показывая, что мама всегда рядом. Она признается, что иногда приходит огромная усталость, и под конец дня силы ее покидают, но у знаменитости нет времени на отдых.