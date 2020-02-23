Дети Анны Банщиковой устроили дома творческую мастерскую

23.02.2020, 19:21, Разное

Дети Анны Банщковой организовали дома творческую мастерскую. Актриса показала, чем занимаются ее наследники, пока она работает.
У Анны Банщиковой и ее супруга Всеволода Шаханова растет трое детей: старший сын Михаил, которому уже 13 лет, десятилетний Александр и двухлетняя Мария. На странице в Instagram Анна Банщикова опубликовала фото, где ее дети занимаются рисованием. Пока известная мама из-за насыщенного графика не бывает дома, ее ребята увлеклись творческой работой. Они взяли краски, большие листы бумаги и стали рисовать.

Анна Банщикова старается уделять наследникам много внимания. В свободное от работы время она разговаривает с детьми, спрашивает о прошедшем дне, интересуется их жизнью. Актриса любит обнять дочку и сыновей, показывая, что мама всегда рядом. Она признается, что иногда приходит огромная усталость, и под конец дня силы ее покидают, но у знаменитости нет времени на отдых.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Певица Миранда встала грудью за Евгения Плющенко

25.01 / Врач назвал пять полезных продуктов для замедления старения кожи

31.01 / Птица дивная: Марго Робби на премьере фильма о Харли Квинн в Лондоне

30.01 / Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу отказалась от макияжа

12.02 / Алла Пугачева планирует заняться продажей виниловых пластинок и проигрывателей

11.03 / Мнение: Интерес без щипцов

22.01 / Александр Васильев раскритиковал гардероб Ани Лорак: «Фантазии не хватает»

05.01 / Наталия Медведева из Comedy Woman чуть не лишилась жизни после бурной встречи Нового года

21.01 / Министр Украины отказалась рожать детей из-за низкой зарплаты

19.01 / Мнение: Дешёвая Москва, рейтинг лучших стран и мировая столица конопли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика