Atlantic Sentinel — Макрону стоит сменить идеализм на прагматичное отношение к России

23.02.2020, 19:21, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон ратует за то, чтобы Европа наладила отношения с Россией. Однако, по мнению автора статьи в Atlantic Sentinel, в этом деле нужно сначала определить причины отсутствия партнёрских отношений, а затем ставить идеалистические цели.



Reuters

Эммануэль Макрон во время Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил своё намерение превратить Россию в партнёра в сфере безопасности, предлагая «возобновить стратегический диалог». Но РФ уже некоторое время не является частью Европы, пишет политолог Неманья Попович в своей статье для Atlantic Sentinel. По его словам, единственное, что связывает Россию с Европой, — это география.

Макрон считает, что Европа допустила стратегическую ошибку, когда стала отталкивать от себя Россию. Но автор статьи утверждает, что, наоборот, это РФ изолировалась, когда присоединила Крым, когда стала использовать энергетику как оружие против своих бывших союзников в Восточной Европе, когда стала поддерживать режим Асада в Сирии.

Путин не верит в универсальные ценности и противостоит идеологическому вмешательству Запада в другие страны, опасаясь, что оно может дестабилизировать режимы, подобные российскому, считает автор статьи.

По его утверждению, слова Макрона подрывают солидарность Европы. Особенно учитывая, что восточноевропейским странам только что удалось выйти из-под советского правления, и они всё ещё опасаются Россию.

Если Макрон хочет с Россией более прагматичных отношений, то для этого нужна взаимная заинтересованность, пишет политолог. Так, например, если взять отношения РФ и Китая, то у них есть общий интерес в том, чтобы бороться с американским влиянием, у них взаимодополняемые потребности в энергетике, схожая внутриполитическая конфигурация. Их отношения строятся, в том числе, на военном сотрудничестве.

В свою очередь, у ЕС и РФ нет общих геополитических интересов. Наоборот, экономические и оборонные интересы Европы лежат в области союза с США. Автор статьи признаёт, что у ЕС и РФ соотносятся интересы в энергетике, но нельзя строить отношения только на энергоресурсах, особенно когда в них нет доверия.

Макрон также опасается, что изоляция РФ подтолкнёт её ближе к Китаю, но автор статьи с ним не согласен. По его словам, Китай может считать Россию противовесом Америке, но он не станет рвать отношения с Западом, тем более что он зарабатывает на торговле, технологиях и инвестициях на Западе.

Поэтому, по его словам, переговоры у РФ и Китая идут медленно и малопродуктивно. «Китай, похоже, не заинтересован в том, чтобы продвигать отношения на новый уровень», — пишет автор статьи. Но Россия, по его мнению, свои попытки продолжит, ведь Европа пытается сократить свою зависимость от России, и потому Китай станет для неё главным покупателем нефти и газа.

«Истинно партнёрские отношения с Россией, несомненно, пойдут Европе на пользу, но есть причины и помимо политической воли, почему этого партнёрства нет. Если Макрон всерьёз думает о нормализации отношений, то ему нужно сконцентрироваться на этих причинах, а не перепрыгивать к желаемому результату»,— делает вывод автор статьи в Atlantic Sentinel.