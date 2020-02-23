Асеев рассказал, что хочет написать книгу о пребывании в тюрьме боевиков

23.02.2020, 19:18, Новости дня

Освобожденнный из заложников боевиков «ДНР» журналист Станислав Асеев в интервью «Радіо Свобода», которое вышло 23 февраля, рассказал, что хочет издать книгу о пребывании в тюрьме террористов «Изоляция» в Донецке.

«Сейчас я должен написать книгу об «Изоляции», о том месте, в котором я, собственно, находился большую часть своего плена, и обязательно надо перевести ее на английский и выдать на западный рынок, чтобы люди на Западе, и политики в том числе, влияющих на эти процессы, понимали, что вообще происходит прямо посреди центра Донецка», — сказал журналист.

Асеев отметил, что рукописи этой книги, которые он писал в «Изоляции», у него отобрали.

«Я смог их восстановить по памяти уже в СИЗО – в кавычках, «официальной» тюрьме, где не было запрещено писать. И оттуда я перешел в зону – уже тридцать вторая колония, и спрятал эти листы среди фотографий и писем Богдана Пантюшенко – это танкист, которого также освободили – и, собственно, таким образом мы их оттуда вывезли», — рассказал он.

Журналист сообщил, что хочет назвать книгу «Светлый путь».

«Это рабочее название, но, скорее всего, оно и останется, потому что «Изоляция» расположена на улице Светлого Пути – это ее название еще с советских времен, Светлый Путь, 3. Собственно, это и будет название, потому что оно является символическим, так как там никакой речи о светлом пути нет. Там не будет какого-то художественного сюжета в классическом смысле этого слова, будет очень мало там сантиментов, таких вот классических художественных линий. Там будет просто публицистический репортаж по конкретным темам, которые были в «Изоляции». И поэтому мне, собственно, для того, чтобы ее написать, просто надо вспомнить все это и как-то все это выразить в словах – репортаж из тюрьмы, если бы я туда попал не как пленник, а просто как посторонний зритель увидел все это», – рассказал Асеев.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики «ДНР» подтвердили, что «арестовали» журналиста и открыли против него «уголовное дело» за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала «Россия 24» вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона «Донбасс», добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что «суд» в ОРДЛО «приговорил» Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с «приговором» украинскому журналисту.