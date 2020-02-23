Зеленский назначил комика главой районной администрации

23.02.2020, 19:12, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юмориста из комедийного шоу «Лига смеха» Василия Гуменюка председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Распоряжение Зеленского опубликовано на сайте президента Украины.

Гуменюк на внеочередных выборах в Верховную раду в 2019 году баллотировался в парламент от партии «Слуга народа» в округе №192, но занял второе место.

Газета ВЗГЛЯД публиковала мнение политолога Геворга Мирзаяна, по словам которого, комик Зеленский никак не может стать президентом.