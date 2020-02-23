Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

23.02.2020, 19:06, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде. В беседе с журналистами президент подчеркнул, что это огромная победа.

Также он сообщил о своих подозрениях в адрес председателя комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа. Шифф может быть причастен к утечке информации о помощи Москвы, которую она якобы оказывает Сандерсу на выборах-2020.

И призвал провести расследование в отношении конгрессмена, передает РИА Новости.

В то же время руководитель аппарата сотрудников вице-президента США Марк Шорт заявил, что у спецслужб США нет информации о том, что Кремль помогает Трампу выиграть выборы-2020. Хотя, безусловно, многие государства пытаются создать хаос в американской внутренней политике. По мнению Шорта, со стороны РФ это было бы чистым безумием, ведь при Трампе против нее ввели санкций столько, сколько не бывало со времен Рейгана. А вот демократ Сандерс провел медовый месяц в СССР и предпочитает марксизм капитализму.

Об отсутствии разведданных, подтверждающих симпатию РФ к Трампу, сообщил и помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Но если помощь будет оказана Сандерсу, он не удивится.

В Кремле откомментировали ситуацию с президентскими выборами в США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чем ближе к выборам, тем больше появится параноидальных сообщений о вмешательстве РФ в выборный процесс, передает ТАСС.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году РФ инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. Что Трамп, что Кремль такие попытки отрицали.



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