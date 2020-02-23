В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

23.02.2020, 19:06, Новости дня

Глава Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело. По словам спортивного чиновника, российского биатлониста могли бы даже посадить, если бы нашли у него допинг.

"На Касперовича и Логинова в Италии заведено уголовное дело. Это грозит разбирательствами. Гаджеты, телефоны – все это будет просмотрено. По итальянским законам, если ты попался на допинге, то можешь даже сесть", – цитирует Драчева "Спорт-экспресс".

"Если же в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты во время обыска, никаких улик по медицинским препаратам или методам нет, то это дело будет закрыто", – добавил президент СБР.

Напомним, что 22 февраля итальянская полиция нагрянула с обыском в отель, где проживала сборная России. У Александра Логинова были изъяты телефон и ноутбук. Причиной обыска стало использование чужой аккредитации на чемпионате мира личным тренером биатлониста Александром Касперовичем.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Эксперт назвал опасные для женского здоровья факторы при работе машинистом поезда

15.01 / При ракетном обстреле базы с американцами в Ираке пострадали трое военных

18.02 / Провокация накануне Совбеза ООН: Киев открыл артобстрел по республикам Донбасса

04.02 / РВИО рассказало о спорах Сталина и Рузвельта вокруг Ялтинской конференции

11.01 / Новый кроссовер Hyundai Venue 2020 получил ценник в США

27.12 / Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

18.01 / В Харькове мужчина на работе угрожал взорвать гранату, дома у него изъяли арсенал боеприпасов

17.02 / «Мираторг» начал поставлять говядину в Бразилию

01.02 / В МВД заявили, что во время проверки документов возле мечети не нарушали права верующих и не проявляли дискриминации

10.01 / Украинцы, расследующие в Иране катастрофу самолета МАУ, быстро работать не могут – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика