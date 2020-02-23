Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО

23.02.2020, 19:04, Разное

Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС. Британские издания сообщают, что странные кадры опубликовал блогер Скотт Уоринг, который обратил внимание на предмет с плохо узнаваемым силуэтом.
На видео можно разглядеть объект, который передвигался на скорости, сравнимой с МКС. В конце ролика он поднялся вверх и исчез из вида. Также слышно, как работники NASA дискутируют о моментах, которые относятся к техническому обслуживанию космической станции.

Скотт Уоринг заметил, что раньше ни разу не видел такой НЛО, который имеет форму конуса и быстро двигается. Блогер не отбрасывает версию, что камера смогла заметить одну из новых разработок военных сил одной из стран. Чаще всего в таких случаях трансляция прекращается, но тут видео показали без перерывов.



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