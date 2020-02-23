Эксперты назвали преимущества Apple Watch 5 и нового MacBook Pro Retina

23.02.2020, 19:04, Разное

Эксперты решили рассказать о главных преимуществах двух устройств корпорации Apple. Речь идёт о умных часах Watch Series 5, а также компьютере MacBook Pro Retina.

Apple Watch являются умными часами, которые могут помочь в повседневных задачах и стать эффективным мотиватором во время занятий спортом. Например, модель Watch Series 5 обладает негаснущим дисплеем, также стоит выделить постоянное выделение на нем времени и важной информации. Еще одним преимуществом можно считать наличие встроенного компаса. Главной особенностью девайса является увеличенный практически на треть дисплей Retina, установлено приложение ЭКГ и датчик сердечного ритма, использующий электроимпульсы. Благодаря Apple Watch 5 пользователь может синхронизировать любимые произведения, отмечают эксперты.

Что касается компьютера MacBook Pro Retina, то это улучшенная версия стандартных моделей. Доступны две модификации: 13-дюймовая и 15-дюймовая. Операционная система не позволяет устанавливать приложения под Windows для Mac. Впрочем, у девайса и так большое количество удобств, облегчающих работы вроде виртуального рабочего стола или iCloud. Стоит выделить и прекрасный экран, дающий невероятный эффект посредством технологии True Tone.