Эксперты назвали преимущества Apple Watch 5 и нового MacBook Pro Retina

23.02.2020, 19:04, Разное

Эксперты решили рассказать о главных преимуществах двух устройств корпорации Apple. Речь идёт о умных часах Watch Series 5, а также компьютере MacBook Pro Retina.
Apple Watch являются умными часами, которые могут помочь в повседневных задачах и стать эффективным мотиватором во время занятий спортом. Например, модель Watch Series 5 обладает негаснущим дисплеем, также стоит выделить постоянное выделение на нем времени и важной информации. Еще одним преимуществом можно считать наличие встроенного компаса. Главной особенностью девайса является увеличенный практически на треть дисплей Retina, установлено приложение ЭКГ и датчик сердечного ритма, использующий электроимпульсы. Благодаря Apple Watch 5 пользователь может синхронизировать любимые произведения, отмечают эксперты.

Что касается компьютера MacBook Pro Retina, то это улучшенная версия стандартных моделей. Доступны две модификации: 13-дюймовая и 15-дюймовая. Операционная система не позволяет устанавливать приложения под Windows для Mac. Впрочем, у девайса и так большое количество удобств, облегчающих работы вроде виртуального рабочего стола или iCloud. Стоит выделить и прекрасный экран, дающий невероятный эффект посредством технологии True Tone.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Мнение: Стена

15.02 / На берег Мексики выбросило странного и безглазого угря-дельфина

13.01 / В Подмосковье рейсовый автобус вспыхнул на остановке

21.01 / Мнение: Прокуроры — это судьи. А судьи кто?

07.04 / Мнение: Жена в плюсе

11.03 / Мнение: Интерес без щипцов

29.01 / Наука: Насколько безопасно есть перед упражнениями?

24.01 / Угрозы северу Скандинавии заставляют норвежцев перевооружаться

06.01 / Мнение: Государственная идеология в РФ есть: «А у нас в квартире газ…»

20.01 / Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 в новой функции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика