Трамп пожелал примирения РФ и Украины

23.02.2020, 18:58, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию, сообщил, что хотел бы примирения РФ и Украины.

«Я бы хотел, чтобы они (Россия и Украина – прим. ВЗГЛЯД) пришли к согласию. Если бы они <…> поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», – приводит его слова ТАСС.

После смены власти на Украине в результате госпереворота в феврале 2014 года отношения двух стран обострились. Приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». По инициативе новых украинских властей был расторгнут целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.

В марте 2014 года в результате референдума Крым и Севастополь вошли в состав России. Киев поддержал введение антироссийских западных санкций и фактически начал транспортную и энергетическую блокаду Крыма.

В настоящее время дипломатические отношения между Россией и Украиной практически заморожены. В украинском законодательстве за Россией закреплен статус «агрессора».

Украинские власти культивируют в общественном сознании враждебный образ России, разрушают столетиями формировавшуюся общность двух народов.

В недавнем интервью президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и Украины создает глобального конкурента в Европе и мире, которое невыгодно ряду стран. Поэтому, объяснял глава государства, будут предприниматься усилия, чтобы «растаскивать» наши страны.



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