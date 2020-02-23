В Калифорнии 40 тысяч «пчел-убийц» вырвались из гостиницы и напали на прохожих. Из-за них пришлось перекрыть улицу

23.02.2020, 18:57, Новости дня

Несколько человек были госпитализированы в Пасадене, штат Калифорния, после укусов пчел, обитавших в водосточном желобе гостиницы Howard Johnson Inn. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 40 тысяч африканизированных пчел вырвались из гостиницы и начали жалить прохожих. Местные власти были вынуждены закрыть улицу, на которой находится отель.

После атаки насекомых на место происшествия прибыли полицейские и пожарные. В результате в больнице оказались два офицера полиции, два пожарных и один гражданский — все они были ужалены пчелами.

«Что-то их активизирует: шум, вибрация, трудно сказать, что именно», — сказал член Ассоциации пчеловодов округа Лос-Анджелес Дейв Уильямс.

Полицейские и пожарные сначала пытались усмирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения пожаров.

«Пожарные, работающие здесь много-много лет, сообщили, что это самое большое количество пчел, которое они когда-либо видели в одном месте», — заметила представительница пожарной охраны Пасадены Лиза Дердериан.

Известно, что африканизированные пчелы произошли от скрещивания африканских и европейских пчел. Их завезли в Южную Америку в 1950-х годах, но они вырвались из лаборатории и обосновались в дикой природе, начав размножаться с другими видами. Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили прозвище «пчелы-убийцы».