В Москве задержали участников одиночных пикетов против призыва в армию

23.02.2020, 18:57, Новости дня

В Москве у памятника Грибоедову во время серии одиночных пикетов против призыва в армию задержали минимум 6 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, задержаны Артемий Безродов, Илья Титов, Дмитрий Посицельский, Тимофей Бойцов, Алексей Тарасов, Тимур Наумов. Всех их доставят в ОВД «Басманный».

К задержанным едет адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.