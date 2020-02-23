В Москве задержали участников одиночных пикетов против призыва в армию

23.02.2020, 18:57, Новости дня

В Москве у памятника Грибоедову во время серии одиночных пикетов против призыва в армию задержали минимум 6 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, задержаны Артемий Безродов, Илья Титов, Дмитрий Посицельский, Тимофей Бойцов, Алексей Тарасов, Тимур Наумов. Всех их доставят в ОВД «Басманный».

К задержанным едет адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.



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