В Москве задержали участников одиночных пикетов против призыва в армию
23.02.2020, 18:57, Новости дня
В Москве у памятника Грибоедову во время серии одиночных пикетов против призыва в армию задержали минимум 6 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
По данным проекта, задержаны Артемий Безродов, Илья Титов, Дмитрий Посицельский, Тимофей Бойцов, Алексей Тарасов, Тимур Наумов. Всех их доставят в ОВД «Басманный».
К задержанным едет адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.
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