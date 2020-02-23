Владельцу крымского сафари-парка Зубкову разрешили покинуть оккупированный полуостров

23.02.2020, 18:54, Новости дня

Владельцу крымского сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олегу Зубкову разрешили выезжать за пределы России и оккупированного полуострова. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube 21 февраля.

«Мне было вручено постановление от исполнительной службы о том, что все ограничения с меня снимаются, я стану выездным. Мое имя убрано из базы», – сказал он.

Запрет действовал с 2017 года. По словам Зубкова, из-за этого он «имел большие убытки и дискомфорт в передвижениях». «Нужно было или окольными путями выезжать как-то через Беларусь, или вообще никуда не ехать», – заявил он.

До крымского «референдума» Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны «крымской власти».

В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и «клану его родственников» теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова «чисто проукраинским персонажем».

В 2017-м ему запретили покидать Россию и оккупированный Крым после того, как бизнесмен отказался по требованию суда закрыть кафе «Белый лев», расположенное на территории парка «Тайган».

В июле 2018 года в сафари-парке, принадлежащем Зубкову, лев укусил туристку Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но «не смог сразу утихомирить своих животных». Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил.

Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.