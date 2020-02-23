Асеев: С Зеленским говорили, чтобы в следующие списки на обмен не попадали преступники

23.02.2020, 18:54, Новости дня

Журналист, бывший заложник террористов «ДНР» Станислав Асеев в интервью «Радіо Свобода», которое вышло 23 февраля, рассказал, что говорил с президентом Владимиром Зеленским о мониторинге следующих списков на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, чтобы в него не были включены преступники.

«Когда виделся с президентом, был такой очень оптимистичный настрой относительно этого обмена. Он сказал, что люди, которые влияют на эти процессы со стороны России, собственно, не против, чтобы еще один обмен прошел. И мы говорили, в том числе, о том, чтобы я смотрел эти списки следующие на обмен, чтобы туда не попадали преступники. Потому что это было и в предыдущем обмене, когда был еще президентом [Петр] Порошенко, и в этом обмене, когда Зеленский президент. И это очень обидно, потому действительно хорошие люди, которые очень много сделали для нашей страны, остаются в подвалах. А некоторые, которые, собственно, даже воевали против нашей страны, выходят по обмену. И эта ситуация требует также очень качественного решения в ближайшее время», – сказал Асеев.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики «ДНР» подтвердили, что «арестовали» журналиста и открыли против него «уголовное дело» за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала «Россия 24» вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона «Донбасс», добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что «суд» в ОРДЛО «приговорил» Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с «приговором» украинскому журналисту.