«Пожизненникам некуда себя деть, работы на всех не хватает». Малюська посетил тюрьмы в Виннице

23.02.2020, 18:54, Новости дня

23 февраля министр юстиции Денис Малюська в Виннице без предупреждения проверил СИЗО и колонии №1 и №86. Об этом он сообщил в Facebook.

«На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тыс. заключенных и осужденных, из которых более 300 – пожизненники). …Пожизненников много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в девяностых и были спасены признанием такой казни неконституционной», – написал он.

По словам министра, условия содержания в СИЗО и колониях, которые он посетил, – «вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением».

«Стандартная проблема со сроками пребывания в СИЗО – один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу», – рассказал Малюська.

Он также отметил, что его подчиненные не имплементировали «последние приказы Минюста, либерализовавшие пользование интернетом в тюрьмах».

Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження (не весь же час книжку читати догори дригом)))На цей раз… Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 23. veebruar 2020

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева, 26 января отчитался о визите в СИЗО Одессы, 2 февраля сообщил о проверке в колонии №70 и исправительном центре №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области. 9 февраля Малюська проверил учреждение №12 в Ивано-Франковске.

Всего в Украине функционирует 178 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора, сказано на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы.