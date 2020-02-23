«Пожизненникам некуда себя деть, работы на всех не хватает». Малюська посетил тюрьмы в Виннице
23.02.2020, 18:54, Новости дня
23 февраля министр юстиции Денис Малюська в Виннице без предупреждения проверил СИЗО и колонии №1 и №86. Об этом он сообщил в Facebook.
«На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тыс. заключенных и осужденных, из которых более 300 – пожизненники). …Пожизненников много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в девяностых и были спасены признанием такой казни неконституционной», – написал он.
По словам министра, условия содержания в СИЗО и колониях, которые он посетил, – «вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением».
«Стандартная проблема со сроками пребывания в СИЗО – один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу», – рассказал Малюська.
Он также отметил, что его подчиненные не имплементировали «последние приказы Минюста, либерализовавшие пользование интернетом в тюрьмах».
Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження (не весь же час книжку читати догори дригом)))На цей раз…
Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 23. veebruar 2020
19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева, 26 января отчитался о визите в СИЗО Одессы, 2 февраля сообщил о проверке в колонии №70 и исправительном центре №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области. 9 февраля Малюська проверил учреждение №12 в Ивано-Франковске.
Всего в Украине функционирует 178 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора, сказано на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы.
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