Сербия получила от России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

23.02.2020, 18:52, Новости дня

Сербия получила от России передовую систему ПВО, несмотря на угрозу санкций со стороны США против этой балканской страны, которая официально стремится к вступлению в ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье проправительственному телеканалу Prva, что система «Панцирь-С1» была приобретена по предложению президента России Владимира Путина.

«Покупайте "Панцирь", он продемонстрировал наилучшую эффективность в Сирии», – заявил Путин, по словам Вучича, в ходе одной из их недавних встреч.

«Эта зенитная система очень эффективна против беспилотников, которые приобретают решающее значение в современной войне», – сказал Вучич.

Несмотря на стремление в ЕС, Сербия под популистским руководством Вучича укрепляет военно-политические связи с Россией.

Сербия обещала не вступать в НАТО и отказалась присоединиться к западным санкциям против России в связи с ее политикой в отношении Украины.

Запад с тревогой наблюдает за тем, как Россия вооружает Сербию на фоне усиления напряженности на Балканах, переживших разрушительную войну в 1990-х. НАТО вмешалось в ситуацию в Сербии, чтобы остановить кровавые сербские репрессии против албанских сепаратистов в Косово в 1999 году.

Американские официальные лица открыто говорят о введении санкций против Сербии в случае, если Москва будет и дальше продавать оружие этой стране, особенно оружие, которое может поставить под угрозу безопасность соседних стран-членов НАТО.

Вучич выразил надежду на то, что санкций не будет, поскольку он открыто говорил о покупке «Панцирей». По его мнению, угроза санкций связана, прежде всего, с возможной закупкой зенитных ракетных комплексов С-400, которые имеют гораздо больший радиус действия и носят более наступательный характер.

Поставка в субботу двух из шести закупленных российских комплексов состоялась через несколько дней после того как министр обороны России Сергей Шойгу посетил Белград, где объявил, что военное сотрудничество между двумя странами вышло на фундаментально новый уровень.

«Панцирь» – скорострельная ракетная система, предназначенная для защиты от крылатых ракет, беспилотников и низколетящих самолетов в радиусе около 20 километров.