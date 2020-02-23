Мнение: Робот-игрок в покер, автоматы по продаже наркотиков и оплата проезда по походке

23.02.2020, 18:47, Разное

1. Робот научился обыгрывать профессионалов в покер. Разработчики пишут, что не собираются публиковать подробности об алгоритме, и их можно понять — робот сейчас зарабатывает на онлайн-турнирах по тысяче долларов в час:

https://medialeaks.ru/1207xsh-ai-poker-bot/

Вообще, удивительно, почему разработчики искусственного интеллекта так долго занимались разработкой шахматных роботов, когда перед ними было такое золотое дно — азартные игры на деньги. Полагаю, теперь можно ожидать изменений на рынке онлайн-покера и ужесточения правил с целью исключения участия роботов.

2. Про легализацию лёгких наркотиков в Канаде слышали все, а вот про то, что в вендинговом автомате там можно купить тяжёлые наркотики, мало кто знает:

https://tlg.repair/orda_mordora/3664

…в канадском городе Ванкувере (700 тысяч жителей, крупный канадский порт, высокие стандарты жизни) открылся новый вендинговый автомат по продаже опиоидов.

Граждане наркозависимые – например, такие как 66-летний отец двоих детей Дон Дурбан, соцработник – четырежды в день подходят к автомату, прикладывают к нему свои пальцы, тот считывает биометрию и выдаёт им дозняк. По три таблетки гидроморфона за раз.

Гидроморфон вдвое сильней героина.

Вендинговый автомат «МайСэйф» – одна из первых ласточек, призванных уменьшить количество смертей от передоза.

3. Ещё немного, и технологии помогут нам практически полностью расправиться с проблемой зайцев в общественном транспорте. Укрыться от Всевидящего Ока будет невозможно:

https://lenta.ru/news/2020/02/18/letyasheypohodkoy/

Платёжная система Mastercard ведет работу по созданию механизма оплаты проезда в общественном транспорте по походке, расположению кровеносных сосудов и ритму сердцебиения. Об этом в интервью изданию MarketWatch рассказал президент компании по кибернетическим и интеллектуальным решениям Аджай Бхалла.

«То, как вы держите свой телефон, к какому уху его прикладываете, и как ваши пальцы касаются кнопок, все это уникально. Мы исследовали сердцебиение, расположение вен и то, как люди ходят для их аутентификации», — отметил Бхалла.

По его словам, самым необычным механизмом станет технология распознавания людей по походке. Специальные камеры будут распознавать пассажира, когда он подойдет к турникетам оплаты. Программа определит его личность, произведет снятие средств с банковской карты и пропустит в транспорт.

Еще двумя новшествами станут технологии распознавания по расположению кровеносных сосудов вблизи поверхности кожи и по ритму сердцебиения. Они также уникальны для каждого человека. Например, для аутентификации по ритму сердцебиения пользователь должен носить специальный браслет на запястье, который будет измерять его пульс.