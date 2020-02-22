Сергей Шнуров выразил сожаление о невозможности вступить в партию Валерии новым стихотворением

22.02.2020, 10:21, Разное

Известный певец Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное партии Валерии «Сильные женщины». Музыкант посетовал, что не может вступить в это объединение и тем самым задать радостный настрой сопартийцам.

Муж Валерии пояснил о намерении исполнительницы создать свою собственную партию «Сильные женщины» и выдвигаться в Госдуму. Такая информация не осталась в стороне от Сергея Шнурова, который сразу же написал стихотворение без использования нецензурных слов. В нём музыкант выразил сожаление на невозможность присоединиться к новой партии и создать тем самым правильный, позитивный настрой на старте столь важного объединения.

Причиной того, что Сергей Шнуров не имеет возможности присоединиться к «Сильным женщинам», является его занятость в другом отделении. Знаменитость не так давно присоединился к «Партии Роста», аргументируя своё решение простой фразой: «С ними будет явно веселей».