Сергей Шнуров выразил сожаление о невозможности вступить в партию Валерии новым стихотворением

22.02.2020, 10:21, Разное

Известный певец Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное партии Валерии «Сильные женщины». Музыкант посетовал, что не может вступить в это объединение и тем самым задать радостный настрой сопартийцам.
Муж Валерии пояснил о намерении исполнительницы создать свою собственную партию «Сильные женщины» и выдвигаться в Госдуму. Такая информация не осталась в стороне от Сергея Шнурова, который сразу же написал стихотворение без использования нецензурных слов. В нём музыкант выразил сожаление на невозможность присоединиться к новой партии и создать тем самым правильный, позитивный настрой на старте столь важного объединения.

Причиной того, что Сергей Шнуров не имеет возможности присоединиться к «Сильным женщинам», является его занятость в другом отделении. Знаменитость не так давно присоединился к «Партии Роста», аргументируя своё решение простой фразой: «С ними будет явно веселей».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Учёные назвали факторы повышения риска развития кишечных заболеваний

04.02 / Мила Йовович поделилась новыми семейными фото с новорожденной дочерью

09.04 / Мнение: Сито и пороги

08.02 / Деньги и лёд: Сколько заработали российские триумфаторы ЧЕ-2020 по фигурному катанию

11.02 / Скандалы: Владимир Чернухин получит свое от Дерипаски

30.12 / Путин бросает Макрону кость

19.12 / Подготовка к вторжению

06.02 / У людей нашли «встроенный» механизм защиты от рака

19.01 / Ожидающая 4-го ребенка Оксана Самойлова дала советы будущим матерям

18.12 / Пришлось жениться: бывший муж раскрыл тайну брака с Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика