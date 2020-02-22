Обидевшийся на высказывания Гордон о Валерии Пригожин обозвал адвоката «жабой»

22.02.2020, 10:21, Разное

Иосифа Пригожина задели слова Екатерины Гордон о желании Валерии создать свою партию, чтобы объединить сильных женщин. Продюсер, назвав правозащитницу «жабой», отметил, что в ней говорит «ревность к успешному человеку».

«Да, что мне комментировать жабу?» — высказался Пригожин. Знаменитость уверен, слова звездного адвоката, что Валерия не обладает ни смелостью, ни гениальностью и не принесет партии «Сильные женщины» ничего, кроме вреда, — это простая женская обида и зависть к успеху его жены.

Пригожин напомнил развод Гордон с Сергеем Жориным, когда она совершенно не походила на жертву домашнего насилия, но жаловалась Валерии и просила у нее помощи. Продюсер также уверен, правозащитница, хоть и оставила при расставании с известным телеведущим его фамилию, помнить все равно будут не ее, а Валерию.