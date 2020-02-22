21 февраля на Донбассе был ранен один украинский военный – штаб ООС

22.02.2020, 10:06, Новости дня

21 февраля на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 22 февраля.

Вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим тишины 21 февраля.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – сообщили в штабе.

22 февраля боевики открывали огонь два раза. Среди украинских военных потерь нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.