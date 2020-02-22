Apple планируют выпустить новую версию AirPods к середине года

22.02.2020, 10:04, Разное

Компания Apple ближе к середине года планирует выпустить новую версию своих фирменных беспроводных наушников AirPods. В ценовом сегменте они должны занять нишу между стандартной моделью и более дорогой с приставкой Pro.

В настоящий момент в продаже имеются беспроводные фирменные наушники Apple AirPods 2 и AirPods Pro по цене 160 и 250 долларов соответственно. Разница довольно внушительна, и нет «золотой середины». Вероятно, именно поэтому инженеры задумались о выпуске новой модели, которая и займёт место между двумя вышеперечисленными. Скорее всего, будущая версия получит приставку Lite и будет немногим лучше стандартных AirPods, но чуть хуже самой дорогой модели.

Ожидать появления новых AirPods раньше лета не стоит. Аналитики отметили, что с поставками могут возникнуть затруднения из-за эпидемии коронавируса в Китае, а значит сроки реализации первой партии могут заметно сместиться ближе к 2021 году.