Любовь Успенская о шоу Ксении Собчак: «Она оставила душу в свадебном катафалке»

22.02.2020, 10:04, Разное

Известная исполнительница шансона Любовь Успенская негативно отозвалась о новой передаче Ксении Собчак. По ее мнению, ведущая «оставила душу в свадебном катафалке», потому как цинично ведет шоу.

Личное мнение о передаче бывшей звезды телестройки «Дом-2» Любовь Успенская высказала на своей странице в социальной сети Instagram. Певица в компании друзей посетила передачу Ксении Собчак, но осталась разочарованной после окончания эфира. По словам исполнительницы, нынешняя супруга режиссера Константина Богомолова ловила хайп на громком имени звездной гостьи шоу. Ведущая не пыталась разобраться в громкой истории с дочерью Успенской 30-летней Татьяной Плаксиной, а хотела «крови и зрелищ». К ней, в целом, певица шла первоначально «как мать к матери».

Любовь Успенская заявила, что Ксения Собчак больше напоминает циничного и холодного человека, будто бы выглядывающего из свадебного катафалка, где ведущая «оставила свою душу». Исполнительница шансона обвинила наследницу бывшего руководителя Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в том, что та не давала ей возможности нормально высказаться. «Я пытаюсь держать руку дочери, которую норовят вырвать продажные программы и все, кто пользуется моей популярностью», — сказала певица.