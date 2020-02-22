В Gizzop по скидке начали продавать смартфон OnePlus 7T

22.02.2020, 10:04, Разное

Китайский бренд OnePlus анонсировал в прошлом году линейку смартфонов 7T на специальном форуме. Теперь аппараты этой серии можно купить со скидкой в магазине Gizzop.

В онлайн-маркете компании гаджеты были доступны 22 октября, но и теперь они все так же популярны среди юзеров. Магазин Gizzop теперь дает возможность потребителям приобрести OnePlus 7T и 7T Pro по сниженной стоимости. Например, мобильный аппарат с 8 Гб/128 Гб обычно реализуется за 549 долларов, но сегодня он доступен за 469 «зеленых». Смартфон азиатского бренда с 256 Гб собственной памяти ныне доступен по цене 519$, хотя прежде за него требовали почти 600 долларов. Заплатив такие материальные средства, потребитель получает девайс синего цвета Glacier.

OnePlus 7T имеет 6,55-дюймовый дисплей AMOLED, самую быструю разблокировку экрана, процессор Snapdragon 855 Plus, графический чип Adreno 640. На лицевой стороне расположена тройная камера 48 Мп+12 Мп+16 Мп. Видеозвонки и селфи-кадры можно сделать при помощи «фронталки» на 16 Мп. Работает OnePlus 7T на платформе OC Android 10 OS, присутствует аккумулятор на 3800 мАч, стоит отметить и оперативную зарядку Warp Charge 30T.