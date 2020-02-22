Путин поручил в два раза увеличить охват ВИЧ-инфицированных терапией – «Коммерсантъ»

22.02.2020, 9:57, Новости дня

Владимир Путин потребовал увеличить в два раза – до 90% – охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение президента.

Среди предлагаемых мер – проработка вопросов снижения цен на лекарства и централизованной закупки. Как отмечает издание, в 2019 году, по предварительным данным проекта «Коалиция по готовности к лечению», не удалось совершить 175 из примерно 1 тысячи аукционов по закупке лекарств.

Путин также поручил правительству до 1 июля подготовить новую госстратегию в этой области с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она рекомендует ВИЧ-инфицированным людям принимать препараты сразу после постановки диагноза, а не только при ухудшении состояния, как это в течение длительного времени делали российские пациенты. Помимо этого, рекомендации ВОЗ предусматривают обязательную работу с группами риска.

В поручениях президента правительству впервые говорится об обследовании людей на ВИЧ во время диспансеризации при условии соблюдения конфиденциальности и их согласия.

Ранее The Insider писал о том, что Глава Счетной палаты Алексей Кудрин после публикации видео Юрия Дудя пообещал провести проверку эффективности помощи ВИЧ-инфицированным.



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