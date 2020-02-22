В Ливане зафиксирован первый случай коронавируса SARS-CoV-2

22.02.2020, 9:54, Новости дня

Первый случай коронавирусной инфекции зафиксирован в Ливане. Об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил министр здравоохранения страны Хаммад Хасан, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Взятый в аэропорту Бейрута тест на коронавирус у 45-летней женщины, прилетевшей из Ирана, дал позитивный результат. Пациентка находится в стабильном состоянии, она помещена в изолированную палату столичной клиники имени Рафика Харири, сказал министр.

Под наблюдение взяты все пассажиры рейса. У двух человек есть подозрение на заражение, отметил Хасан.

«Нет необходимости преувеличивать панику», – заявил ливанский чиновник.

بيروت في 21 شباط 20الوزير حسن يعلن تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا المصابة لبنانية كانت آتية من قم وحالتها…

Posted by ‎Lebanese Ministry of Public Health — وزارة الصحة العامة‎ on Reede, 21. veebruar 2020

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицированы 76 288.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах помимо Китая зафиксированы 1200 заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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