Обыски начались в номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева

22.02.2020, 9:44, Новости дня

В номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии проходят обыски, изымаются ноутбуки, сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов РФ (СБР) Алексей Нуждов.

Нуждов сообщил, что «в номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки», передает РИА «Новости».

Сообщается, что Международный союз биатлонистов (IBU) якобы обратился в полицию Италии из-за того, что личный тренер Логинова находится на ЧМ по чужой аккредитации, передает ТАСС.