Китайцы пристыдили украинцев за жестокость

22.02.2020, 9:30, Новости дня

Китайские СМИ рассказали об эвакуации украинцев из Уханя и размещении их в Полтавской области, а также о протестах местных жителей в связи с этим. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.

О ситуации с эвакуированными на Украине рассказал китайский новостной портал Toutiao. Большинство пользователей назвало поведение местных жителей постыдным и неуместным, а также выразило недоумение в связи с такой реакцией, передает РИА «Новости».

«Эпидемия отражает человеческую природу», – написал один из пользователей.

«В этот момент надежда в их (эвакуированных) сердцах была разрушена», – отметил другой читатель.

«Украинцам не нужно так относиться к своим эвакуированным соотечественникам. Эти люди просто слишком жестоки», – заметила еще один комментатор.

«Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии», – указал другой читатель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал наказать лиц, виновных в нагнетании ситуации с эвакуированными из Китая.

Также он обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков.



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