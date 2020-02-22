К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

22.02.2020, 9:30, Новости дня

Биатлонисты сборной РФ Александр Логинов и Евгений Гараничев, а также тренер сборной РФ Александр Касперович подверглись утренним обыскам в отеле, где базируется команда на чемпионате мира. У россиян изымается техника.

"В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки", — сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов РФ Алексей Нуждов, слова которого приводит РИА Новости. Также стало известно, что у Логинова изъяли личный мобильный телефон.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также сообщил о том, что с обысками к сборной РФ приехали итальянские силовики. Они приехали к спортсменам в шесть утра.

Напомним, что в субботу, 22 февраля в Антхольце состоится мужская эстафета чемпионата мира. Гараничев, Логинов, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев были включены в состав сборной РФ на предстоящую гонку.