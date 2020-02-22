Главное в мире технологий за неделю: Проблемы с 5G и утечка Android 11

22.02.2020, 9:30, Разное

Среди последних событий текущей недели стала утечка данных об операционной системе Android 11. Сообщалось также и сложностях запуска на территории РФ сети 5G.
Перечень технических возможностей OC Android 11 засветили ранее положенного времени в мировой Сети. На официальном портале американской корпорации Google несколько часов имелось приглашение протестировать новинку, но, спустя некоторое время, эта информация пропала, а на страницу сайта модераторы возвратили описание десятой версии программы. По мнению инсайдеров, это свидетельствует о скором выходе Android 11, и вскоре компания обнародовала начальную бета-версию.

Новая операционная система примечательна обновленным механизмом кодирования видеороликов с низкой задержкой для стриминговых сервисов, включая и при передаче контента в сети 5G. Имеется также Smart Hotseat для автоматического заполнения пустых мест на основном дисплее ярлыками наиболее часто применяемых приложений.

Эксперты отмечают еще одно интересное событие — распространение 5G в РФ пока задерживается. В 2019 году компании «Ростелеком», «Мегафон», «МТС» и «Билайн» объединили свои усилия для продвижения в стране этой сети, но добиться успеха не смогли. Принятый диапазон 25,25-25,64 ГГц они хотят использовать как тестовый. «Золотой стандарт» во всем мире — 3,4-3,8 ГГц — операторам не дают, так как его предоставили силовикам.

Фирма Samsung презентовала новую линейку смартфонов Galaxy S20, S20+ и Ultra. Все они снимают ролики в режиме 8K, а у топ-модели присутствует 100-кратный зум.



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