Новый OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя

22.02.2020, 9:21, Разное

Новый флагманский смартфон OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя. Тыльная часть телефона оказалась аналогичной той, которую предвещали ей эксперты, создавая рендерные изображения.
Несмотря на то, что на фотографии удалось запечатлеть только заднюю часть смартфона OnePlus 8 Pro, аналитики не упустили возможности оценить имеющиеся кадры. Они отметили, что устройство выглядит в точности, как несколько рендеров, активно публиковавшихся незадолго до «живого» снимка. Причём это касается не только общих размеров, но и расположения камеры и количества её модулей.

Технические характеристики OnePlus 8 Pro остаются пока не известными. Эксперты цифрового рынка предсказывают наличие процессора Snapdragon 865 и AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц. Основная камера получила три модуля с матрицами 13, 16 и 60 Мп. Фронтальная должна иметь не менее 32 Мп, а аккумуляторная батарея — объём 4500 мАч с функцией быстрой зарядки.



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