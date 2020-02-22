Диетолог рассказала, помогает ли льняное масло похудеть

22.02.2020, 9:21, Разное

Льняное масло некоторые специалисты ставят в один ряд со средствами, помогающими эффективно избавляться от лишнего веса. Диетолог Наталья Самойленко рассказала, способствует ли употребление указанного снадобья похудению, или это миф.
По словам эксперта, используя льняное масло нельзя избавиться от излишних килограммов. Однако диетолог рекомендует применять его в комплексной программе похудения. Наилучшего усвоения Льняного масла можно добиться, если приправлять им еду за завтраком. Данное средство хорошо усваивается в сочетании с кашами или салатами. Самойленко советует добавлять в пищу или масло, или семечки льна.

Льняное масло — это отличный липотропик, чемпион по количеству Омега3 кислот. Данное средство, богатое фитоэстрагенами, особенно полезно для женщин. Однако диетолог подчеркивает, при употреблении льняного масла без изменения рациона добиться похудения не получится.



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