Наука: Средняя продолжительность жизни достигнет 90 лет, но пока лишь в одной стране

22.02.2020, 9:17, Разное

Опираясь на многолетние данные о смертности и долголетии, учёные из Имперского колледжа Лондона и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали среднюю продолжительность жизни для людей из 35 стран мира. Важный момент: исследование рассматривало лишь тех людей, которые родятся в 2030 году.

Хорошая новость: жители каждой страны (входящей в исследовании) будут жить дольше. Специалисты смогли определить и абсолютного лидера – это жительницы Южной Кореи, которые родятся в 2030 году. По прогнозам, в среднем они будут жить 90,8 лет.

Исследователи поясняют, что для своей научной работы выбрали 35 стран, поскольку имели подробную статистику о смертности в них за последние 30 лет. Информация включала данные о странах с высоким доходом – США, Великобритания, Канада и Австралия, а также странах с развивающейся экономикой – Польша, Мексика, Чехия. Россия не была включена в исследование.

Специалисты приняли во внимание все полученные данные и разработали метод для прогнозирования продолжительности жизни в будущем. Они также учитывали различные факторы, например, прогресс в развитии медицины в стране.

Оказалось, что увеличение средней продолжительности жизни будет происходить во всех странах, но разными темпами. Например, женщины, рождённые в Южной Корее в 2030 году, могут дожить до глубокой старости: согласно прогнозам, средняя продолжительность жизни для них составит более 90 лет. А вот мужчинам, рождённым в Южной Корее в 2030 году, "предсказывают" чуть более короткую жизнь – около 84-85 лет.

Мужчины, которые спустя 13 лет родятся в Австралии и Швейцарии, с большой долей вероятности также доживут до 84 лет, жителям Канады и Нидерландов исследователи "отмерили" чуть меньше – 83,9 и 83,7 лет соответственно.

"Серебро" в Олимпиаде по продолжительности жизни получили француженки: их продолжительность жизни, по мнению экспертов, в будущем достигнет 88,6 лет. К ним приблизились жительницы Японии – 88,4 года, затем идут испанки – 88,1 год, а замыкает пятёрку лидеров представительницы прекрасного пола из Швейцарии – 87,7 лет.

"Мы постоянно слышим о том, что максимальный срок уже достигнут или практически достигнут, — говорит ведущий автор исследования Маджид Эссати (Majid Ezzati). – И многие люди привыкли считать, что 90 лет – предел продолжительности жизни, но наше исследование показывает, что в будущем мы сможем преодолеть этот барьер".

Кстати, другие исследователи предполагают, что абсолютный предел продолжительности жизни для человека составляет 125 лет.

В ходе новой работы также выяснилось, что в 2030 году люди старше 65 лет в среднем будут жить дольше, чем современные люди того же возраста. Например, жительница Южной Кореи, которой в 2030 году только исполнится 65 лет, проживёт ещё примерно 27,5 лет, француженки того же возраста проживут чуть больше 26 лет.

Мужчины из Канады, которые отметят в 2030 году 65 лет, проживут ещё 22,6 года, жители Новой Зеландии – 22,5 года, Австралии – 22,2 года, а мужчинам из Южной Кореи исследователи "насчитали" ещё 22 года жизни.

Отмечается, что американцы, рождённые в 2030 году, будут иметь самую низкую продолжительность жизни среди жителей развитых стран – чуть более 83 лет для женщин и 79,5 лет для мужчин. Причина – отсутствие универсального здравоохранения, высокие показатели материнской и детской смертности, убийства и ожирение.

По словам Эссати, поскольку исследование показывает увеличение продолжительности жизни, то необходимо подумать об укреплении системы здравоохранения и социальной помощи стареющему населению.

Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet.

Кстати, эта же исследовательская группа под руководством Эссати расставила по росту мужчин и женщин из разных стран.

Добавим также, что продлевать человеку жизнь может использование соцсетей и чтение книг.