Скандал разгорелся под Киевом после отказа врача говорить на украинском

22.02.2020, 9:12, Новости дня

В городе Вишневое Киевской области женщина устроила скандал после того, как врач-педиатр отказалась разговаривать с ней на украинском языке.

Местная жительница Анастасия Нуца привела свою дочь на осмотр. По словам женщины, во время приема она несколько раз просила медработника, говорившего на русском, изъясняться по-украински. Педиатр переводила свои фразы на украинский, однако затем продолжала говорить по-русски, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал СТБ.

После этого Нуца обратилась с жалобой на горячую линию минздрава Украины. При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: «А вы что, русского не понимаете?».

В свою очередь, заместитель директора медучреждения заявил, что с врачом, которая после скандала ушла на больничный, уже «провели беседу».

Он отметил, что механизмов «переучить» педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.

Нуца обратилась к руководству больницы с официальным письмом, а также сообщила о готовности подать иск в суд.

Ранее стоматолог из Киева отказалась принимать русскоязычных пациентов.



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