Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

22.02.2020, 9:06, Новости дня

Компания Apple зарегистрировала права на очередное устройство, корпус которого может быть целиком изготовлен из стекла. В этот раз инженеры предложили обернуть в полупрозрачную оболочку, которая будет еще и сенсорной, смартфон.

Патент на «Электронное устройство со стеклянным корпусом» предусматривает цельностеклянный корпус, который «может выглядеть визуально и тактильно бесшовным». Хотя допускается, что отдельные его части могут быть скреплены вместе.

Такая конструкция предполагает наличие дополнительных экранов, которые можно наблюдать сбоку и сзади. Дисплеи, следует из документа, могут быть чувствительны к касанию и силе нажатия. Иначе говоря, в Apple рассматривают идею сделать айфоны не только полностью стеклянным, но еще и сенсорными — причем с любой стороны.

С чем-то подобным, если судить по приложенным к патенту иллюстрациям, ранее экспериментировала Samsung. Корейцы еще в 2014 году выпустили смартфон Galaxy Note Edge, у которого одна сторона экрана была скошена. На сенсорной кромке могли отображаться избранные ярлыки приложений, контакты, уведомления, пропущенные звонки и тому подобное.

В январе этого года Apple запатентовала компьютер с клавиатурой и тачпадами, вмонтированными в корпус. Корпус такого моноблока, по задумке, должен быть выполнен из цельного куска стекла, либо иметь полупрозрачные вставки. Над экраном предусматривается прорезь для веб-камеры iSight. Идея, возможно, когда-нибудь найдет воплощение в моноблоках iMac.

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Вести.Hi-tech



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