«Обман номер семь». Трамп прокомментировал сообщения о попытках России помочь ему переизбраться

22.02.2020, 9:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал заявления о попытках России помочь ему переизбраться новой дезинформационной кампанией Демократической партии.

Так он 21 февраля прокомментировал в Twitter сообщения СМИ о том, что представители американской разведки предупредили членов Конгресса о вмешательстве РФ в избирательную кампанию 2020 года.

«Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе. Они говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые до сих пор, две недели спустя, не могут посчитать голоса [на кокусах] в Айвове. Обман номер семь» – написал Трамп.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

В декабре 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Россию от вмешательства в выборы американского президента 2020 года, которые пройдут 3 ноября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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