Бокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и Уайлдера

22.02.2020, 9:06, Новости дня

Бывший чемпион мира по четырем боксерским версиям Эдриен Бронер оказался в центре скандала. Американец был арестован во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.

Бронер пытался попасть в само здание, где и проходило взвешивание действующего чемпиона WBC и экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA Super, IBF и IBO. Как сообщает "Спорт-экспресс", попытке Бронера оказаться внутри здания воспротивилась охрана. Добровольно покинуть помещение тот не захотел, на что секьюрити вызвали полицию, которая и задержала нарушителя.

По прибытию сотрудников правопорядка Бронер был задержан и доставлен в отделение полиции.

Сама же процедура взвешивания завершилась перевесом Фьюри. Тот показал вес 123,8 кг. В то же время под Уайлдером весы показали 104,4 кг. Таким образом, разница между тяжеловесами составила 19,4 кг.

Бой Фьюри – Уайлдер состоится 22 февраля.



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