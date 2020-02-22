В Красноярске потушен крупный пожар в жилом доме

22.02.2020, 9:06, Новости дня

В Красноярске потушен пожар в двухэтажном жилом доме. В четвертом часу ночи там загорелся 32-квартирный дом по улице Глинки, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Пожар был локализован в 06:14 по местному времени (02:14 по Москве) и ликвидирован в 12:38 (08:38 по Москве), сообщил региональный главк МЧС России. К тушению огня от МЧС привлекалось 30 человек личного состава и 11 единиц техники.

По сообщению регионального Минздрава, трое из пяти пострадавших в результате пожара находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии. Еще один человек находится в больнице с травмами, пятый пострадавший скончался, передает РИА Новости.

Эвакуированы 32 человека, в том числе семь детей. Жителям пострадавших квартир выделены места для проживания в общежитии маневренного фонда.



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