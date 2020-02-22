Дочь Екатерины Климовой появилась на выпускном со своим возлюбленным

22.02.2020, 9:04, Разное

Дочь Екатерины Климовой — 17-летняя Елизавета пришла на выпускной бал со своим возлюбленным. Пара позировала в праздничных нарядах и проводила всё имеющееся время, не отходя друг от друга.
Елизавета заканчивает Ломоносовскую школу и по случаю торжественного вечера решила выбрать пышное платье серого оттенка. На удивление многих поклонников, дочь Климовой появилась на мероприятии не одна, а со своим молодым человеком. Он сопровождал её в течение всего вечера и с удовольствием позировал для совместных снимков.

Елизавета решила не идти по стопам своих родителей и хочет связать свою жизнь с журналистикой. Актриса Екатерина Климова неоднократно отмечала, что не против такой самостоятельности дочери и никогда не будет принуждать детей выбирать что-то конкретное, а напротив, поддержит выбор любой профессии.



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