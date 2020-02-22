В Москве задержали бывшего главу Инвестбанка Сергея Менделеева

22.02.2020, 8:57, Новости дня

В Москве сотрудники полиции задержали главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Менделеев вместе с сообщниками якобы вывел через офшоры из банка около 3 млрд рублей. В результате банк был обанкрочен.

По делу также проходят Григорий Юсуфов, Сергей Зайцев (он возглавлял банк с сентября 2010 года по апрель 2011-го) и Владимир Гезин (был в составе правления банка с декабря 2010 года по сентябрь 2012-го).

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство). Суд отправил их под домашний арест.

Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка в конце 2013 года. Тогда активы банка составляли 75,6 млрд рублей. В начале 2014 года суд признал Инвестбанк банкротом. В ходе расследован выяснилось, что реальная стоимость имущества банка составляла около 18 млрд рублей, а сумма обязательств — 62,6 млрд рублей.



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