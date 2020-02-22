На учениях США симулировали ядерный удар по России

22.02.2020, 8:30, Разное

Военнослужащие США осуществили маневры, по сценарию которых РФ наносит ядерный удар по объектам Североатлантического альянса на территории Европы. С таким заявлением на брифинге выступил один из представителей Пентагона.
В настоящий момент американские солдаты ведут «небольшие учения», предусматривающие внештатную ситуацию в Старом свете, где якобы проходят боевые действия с Россией. Согласно сюжету, Москва применила ядерные ракеты малой мощности против подведомственного НАТО объекта. В данной ситуации начинается беседа с главой Минобороны, а потом с президентом для обозначения мер, которые необходимо предпринять. В указанном мероприятии принимали участие члены американского конгресса для понимания, каким образом осуществляется общение при ядерном кризисе.

В процессе маневров США сымитировали ответные действия с задействованием ядерного оружия. Прошли учения 20 февраля на базе стратегического командования вооруженных сил страны в Небраске. Вашингтон не исключил, что в будущем может осуществить с Пекином и Москвой дебаты, касающиеся снижения ядерных резервов. В Штатах уверены в положительном итоге разговора с РФ, но на КНР придется «оказать давление», после чего это азиатское государство подключится к совместной работе по сокращению такого вида вооружения.



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