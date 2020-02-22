В США не могут определиться — кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

22.02.2020, 8:30, Новости дня

В американском штате Невада проводят агитационные митинги кандидаты от Демократической партии, которые претендуют на участие в президентских выборах. Меньше, чем через сутки им предстоят кокусы – собрания активистов. Там определяются лидеры гонки.

Пока, по данным опросов, всех опережает Берни Сандерс, отмечает телеканал "Россия 24". Он заявил, что газета "Вашингтон пост" пытается ослабить его позиции. Там опубликовали материал о том, что Россия якобы пытается оказать Сандерсу содействие.

А демократы снова обвиняют Москву в том, что она помогает Трампу. Сам Дональд Трамп отнёсся к этому с иронией и в ходе выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе назвал демократов "сумасшедшими людьми", помешанными на фейк-ньюс.

"Дезинформация — это единственное, в чем хороши демократы. Они не умеют делать ничего другого. Они твердят, что Путин хочет убедиться, что я буду вновь избран. Что за бред?! Может, он хочет посмотреть, как будет избран кто-то из демократов?! Скажем, Берни Сандерс, который провел медовый месяц в Москве? В общем, эти люди просто сумасшедшие", — парировал Дональд Трамп.