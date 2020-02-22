Ученые: «Для здоровья сердца очень полезен отпуск»

22.02.2020, 8:21, Разное

Ученые из США в ходе исследования доказали благотворное влияние отпуска на здоровье человека. В частности, полноценный отдых от работы укрепляет сердце.
Отпуск позволяет человеку расслабиться, отвлечься от повседневных забот, например, путешествиями и созерцанием новых мест. Наблюдая в течение года за медицинскими показателями 63 добровольцев, имеющих право на оплачиваемые выходные, исследователи заметили, что у тех уменьшилось количество метаболических симптомов. У людей при регулярных отпусках нет проблем с артериальным давлением и здоровьем сердца, не наблюдаются скачки уровня сахара и повышение холестерина. У любителей активного отдыха меньше скапливается жир в области талии, и им не грозит ожирение.

После каждого очередного отпуска, как показало исследование, риск возникновения метаболического синдрома снижался примерно на 25%. Кроме того, исследователи установили, что у регулярно отдыхающих людей бытовые вопросы, включая работу, домашние дела и уход за детьми, сопровождаются меньшим стрессом.



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