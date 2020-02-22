Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице и рассказала об его клятве

22.02.2020, 8:21, Разное

Доктор медицинских наук Елена Малышева навестила своего друга Дмитрия Диброва в больнице. Его пришлось экстренно госпитализировать после перенесенного микроинсульта. Ведущая «Жить здорово!» пояснила о клятве шоумена.
Дмитрий Дибров продолжает находиться под пристальным вниманием медиков, но это не мешает ему вести активный образ жизни и реализовывать свой творческий потенциал. Посетить коллегу решила Елена Малышева, которая и пояснила о буднях Диброва в Instagram-микроблоге. Звездный пациент сейчас проводит время за игрой на банджо, он поклялся бросить курить и перейти на более здоровую пищу.

Помимо этого, пояснила Елена Малышева, Дмитрий Дибров за отведённую ему неделю на отдых и реабилитацию планирует активно заниматься не только музыкой, но и своей собственной книгой. Шоумен пообещал коллеге закончить её до выписки, а также выучить что-то новое.



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