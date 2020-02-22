Продажи смартфонов с 5G могут превысить 199 млн единиц в 2020 году

22.02.2020, 8:21, Разное

К 2020 году масштабные продажи смартфонов с сетью 5G составят 199 миллионов по всей планете, или 15% от всех поставок таких гаджетов. К такому выводу пришли в аналитическом агентстве Strategy Analytics.

Специалисты спрогнозировали увеличение численности смартфонов, оснащенных технологией 5G, в 2020 году. Согласно их отчету, глобальные поставки таких мобильных аппаратов достигнут пика в 199 миллионов экземпляров по всему миру, или 15% от продаж всех смартфонов. В общем плане — это 1% доли рынка, на который приходятся устройства с сетью пятого поколения в нынешнем году. В агентстве уверены, что 90% смартфонов с 5G будет сосредоточено в США, Германии, Южной Корее и Японии из-за оперативного распространения этой инновационной системы.

Сыграет свою роль в поставках указанных выше аппаратов и эпидемия коронавируса, которая свирепствует в определенных регионах Китая. В Strategy Analytics предполагают, что особенно активно начнут реализовывать смартфоны во второй половине этого года, в первом продажи окажутся не столь быстрыми. В докладе отмечается, что Индонезия и Индия пока отстают по скорости внедрения 5G, поэтому еще как минимум один год они не будут иметь массового рынка аппаратов сети пятого поколения.