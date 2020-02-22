Мнение: Уничтожение турецкой техники под Найрабом

22.02.2020, 8:18, Разное

Подъехали фотки вчерашних ударов ВКС под Найрабом, где наши укатывали турецкую технику, которую турки передали боевикам.

По факту, как только боевики при поддержке турок втянулись на западные окраины Найраба, их начали долбить авиацией, уничтожания технику и перемешивая пехоту с домами на окраинах, где она пыталась закрепиться. После воспитательных ударов, боевики были вынуждены отойти на исходные. Предположу, что счет убитых шел на десятки.



Уничтожение турецкой БМП ACV-15



Что-то горит на дороге.



Два турецких М-60 ведут огонь по сирийским позициям в Найрабе.



Попадание по турецкому танку М-60. И есть у меня сомнения, что там экипаж был из боевиков.

С другой стороны, по видео видно, что ракета упала рядом с танком, так что возможно отделались контузиями и травмами.



Еще один турецкий танк.



Был.



Махмуд, мы горим!



По Су-24 из ПЗРК с большой вероятностью вчера стреляли именно турецкие военные.

Путин и Эрдоган сегодня провели телефонные переговоры, где по заявлению Эрдогана, подтвердили приверженность Сочинским договоренностям. Другой вопрос, что делать с теми пунктами Сочинских договоренностей, которые Турция не выполнила.

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