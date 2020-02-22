Ирина Шейк назвала русские валенки лучшим «обувным воспоминанием»

22.02.2020, 8:04, Разное

Родившаяся в РФ модель Ирина Шейк вспомнила об обуви, оставившей в ее памяти самые яркие воспоминания. По признанию звезды, это были обычные русские валенки.
Ирина Шейк теперь является главным лицом осенне-зимней коллекции модного бренда Furla. Во время мероприятия модель пообщалась с работниками прессы и ответила на некоторые их вопросы. Само мероприятие состоялось в Милане, на него знаменитость российского происхождения пришла с агентом Али Кавусси.

Перед собравшейся публикой Ирина Шейк предстала в одежде насыщенного лимонного оттенка. Она надела укороченное пальто, тонкую водолазку, колготы в тон и дополнила данный образ высокими ботфортами и сумкой черного цвета из последней коллекции Furla. Общаясь с корреспондентами, бывшая возлюбленная Брэдли Купера рассказала, какая именно обувь запомнилась ей больше всего. Как выяснилось, это валенки.

По словам Шейк, когда она проживала на территории России, то вынуждена была носить не модную, а теплую обувь. «Это как русские угги, но лучше», — заявила знаменитость. По завершению презентации модель отправилась на показ Moschino, дефилируя в мрачном образе с поднятыми локонами на манер Марии-Антуанетты.



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