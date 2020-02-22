Певица Валерия с ужасом смотрит на свои ранние фото с «ботоксным» лицом

22.02.2020, 8:04, Разное

Известная исполнительница Валерия призналась Instagram-фолловерам в использовании ботокса. Артистка прибегала к «уколам красоты» очень давно и теперь ужасается, глядя на «те фото».
Дискуссию среди поклонников Валерии спровоцировал новый снимок в ее аккаунте, где она предстала значительно помолодевшей. Для кадра знаменитость позирует в элегантном наряде белого цвета, расшитом золотыми нитями. Эффектный образ артистки дополняют массивная бижутерия – серьги и кольца, а также яркий макияж – синие глаза выразительно подчеркнуты неоново-голубыми тенями. Звезда завораживает зрителя томным взглядом.


Поклонники уверены, Валерия, определенно, знает секрет молодости, поскольку у нее «лицо 18-летней девушки». Некоторые фолловеры предположили, что артистка добилась такого эффекта с помощью «уколов красоты». На это певица ответила, она раньше использовала ботокс, но об этом теперь вспоминает с ужасом.



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