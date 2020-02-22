Boeing подтвердила покупку в РФ устройства для космического корабля

22.02.2020, 7:37, Новости дня

Одно из устройств для пилотируемого космического корабля Starliner изготавливается в России, сообщила компания Boeing.

Речь идет о блоке преобразования питания. Его изготавливает ЗАО «Орбита» в Воронеже. Данное устройство «позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней», передает РИА «Новости».

В Boeing пояснили, что этот преобразователь используется на МКС уже 20 лет. Для Starliner массу устройства уменьшили. 

Преобразователь ЗАО «Орбита» был выбран благодаря надежности.



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