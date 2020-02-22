Xiaomi выпустила массажер для кожи лица WellSkins

22.02.2020, 7:21, Разное

Компания Xiaomi выпустила массажёр для ухода за кожей лица. Гаджет, предназначенный для массажа, получил наименование WellSkins, аппарат имеет минималистичный дизайн.

Девайс предусматривает три режима работы, причём устройство можно использовать для массирования губ или кожи на лбу. Микродвигатель приводится в движение благодаря аккумулятору ёмкостью 400 мА⋅ч, причём его энергии хватает на 30 дней. Компания-разработчик рекомендует использовать данное изделие утром и вечером в пределах 5-10 минут. Технически предусмотрена возможность зарядки массажёра при помощи стандартного порта microUSB. Стоимость аппарата от Xiaomi модели WellSkins Eye Beauty Massager составляет 18 долларов, новое устройство можно приобрести на интернет-ресурсе AliExpress.

Компания Xiaomi постоянно расширяет перечень производимой продукции. Гаджеты китайского производителя электроники пользуются устойчивым спросом благодаря внедрению новых технологий и приемлемой стоимости изделий. В частности, в Сети раскрыли технические характеристики новейшего игрового флагмана Xiaomi Black Shark 3.